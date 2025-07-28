Чемпион НБА Кендрик Перкинс ответил, почему каждый вечер «засыпал в слезах»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс вспомнил об условиях, в которых жил в детские годы.

Отец Перкинса бросил семью, когда Кендрику было два года. Когда мальчику исполнилось пять, его маму застрелила подруга, с которой у неё случился спор. Оставшись без родителей, будущий звёздный игрок НБА был усыновлён бабушкой и дедушкой по материнской линии и вырос с ними на ферме в Бопойнте, штат Техас.

«Жена мне как-то сказала: «Я ни разу не видела, чтобы ты плакал». А я ей ответил: «У меня просто больше нет слёз. В детстве я каждый вечер засыпал в слезах, правда. Было тяжёлое время — мы жили очень бедно, но как-то справились.

Когда я рос, у меня была одна цель — не просто попасть в НБА, а вытащить своих бабушку и дедушку из этой нищеты. Если бы ты увидела дом, в котором я вырос, ты бы поняла: я просто обязан был сделать так, чтобы у моей семьи всё стало лучше», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' в YouTube.

Дедушка прослезился после выбора внука на драфте НБА: