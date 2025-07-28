Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Кендрик Перкинс ответил, почему каждый вечер «засыпал в слезах»

Чемпион НБА Кендрик Перкинс ответил, почему каждый вечер «засыпал в слезах»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс вспомнил об условиях, в которых жил в детские годы.

Отец Перкинса бросил семью, когда Кендрику было два года. Когда мальчику исполнилось пять, его маму застрелила подруга, с которой у неё случился спор. Оставшись без родителей, будущий звёздный игрок НБА был усыновлён бабушкой и дедушкой по материнской линии и вырос с ними на ферме в Бопойнте, штат Техас.

«Жена мне как-то сказала: «Я ни разу не видела, чтобы ты плакал». А я ей ответил: «У меня просто больше нет слёз. В детстве я каждый вечер засыпал в слезах, правда. Было тяжёлое время — мы жили очень бедно, но как-то справились.

Когда я рос, у меня была одна цель — не просто попасть в НБА, а вытащить своих бабушку и дедушку из этой нищеты. Если бы ты увидела дом, в котором я вырос, ты бы поняла: я просто обязан был сделать так, чтобы у моей семьи всё стало лучше», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' в YouTube.

Материалы по теме
Для Леброна 25 сезонов в НБА — плёвое дело. Но смысл теряется на горизонте
Для Леброна 25 сезонов в НБА — плёвое дело. Но смысл теряется на горизонте

Дедушка прослезился после выбора внука на драфте НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android