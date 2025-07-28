Чарльз Баркли назвал три команды, проявившие себя лучше всего в межсезонье

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказал мнение, что команды «Денвер Наггетс», «Хьюстон Рокетс» и «Атланта Хоукс» лучше всего поработали в межсезонье.

«На мой взгляд, «Денвер» и «Хьюстон Рокетс» провели, пожалуй, самые удачные межсезонья в НБА. «Денвер» и «Хьюстон» отлично усилились этим летом, и больше пока сказать нечего — посмотрим, как они себя проявят в сезоне. Если не выделять никого конкретно, то именно «Денвер», «Хьюстон» и «Атланта Хоукс», по моему мнению, провели лучшие межсезонья», — приводит слова Баркли The Denver Post.

Напомним, помимо прочего, «Денвер» обменял Майкла Портера-младшего на Кэмерона Джонсона, «Хьюстон» получил Кевина Дюранта, а «Атланта» – Кристапса Порзингиса.

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