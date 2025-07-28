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Эксперт назвал проблему «Бруклин Нетс», где играет Дёмин, после Летней лиги НБА

Эксперт назвал проблему «Бруклин Нетс», где играет Дёмин, после Летней лиги НБА
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Журналист The Athletic Джон Холлингер поделился мнением о выступлении «Бруклин Нетс» в Летней лиге НБА. Напомним, «Нетс» выбрали сразу пять игроков на драфте североамериканской лиги 2025 года: Егора Дёмина (восьмой пик), Нолана Траоре (19-й пик), Дрейка Пауэлла (22-й пик), Бена Сарафа (26-й пик) и Дэнни Вольфа (27-й пик). Все пики команда решила сохранить.

«Из пяти игроков, выбранных «Бруклином» в первом раунде драфта, в Лас-Вегасе на площадке появились четверо (Дрейка Пауэлла мы так и не увидели) — и, откровенно говоря, их выступление оказалось весьма неудачным.

Два из трёх худших показателей по PER среди всех новичков первого раунда продемонстрировали именно новобранцы «Нетс» — Нолан Траоре и Бен Сараф, а их товарищи по драфту Дэнни Вольф и Егор Дёмин выглядели не намного лучше. Уже в день драфта у многих экспертов возникали вопросы к выбору и стратегии «Бруклина», и после первых матчей сомнений меньше не стало.

Да, часть неудач можно списать на элементарную невезучесть при бросках, но, например, Траоре откровенно терялся на площадке: за 67 минут игры у него не было ни одного перехвата или блок-шота, а из 23 бросков с игры он попал лишь семь. Сараф повторил эти неудачные показатели по реализации, но хоть немного выделился в статистике за счёт активной игры в защите и создания моментов для партнёров.

Ещё одна проблема, ставшая очевидной по ходу встреч: этим игрокам тяжело взаимодействовать между собой. Все четверо привыкли быть с мячом и принимать решения, однако не обладают серьёзной угрозой с периметра. В результате зачастую кто-то из них — например, Сараф или Вольф — просто стоял в углу, изображая «растягивающего» атаку игрока, но при этом не представляя реальной опасности для защиты соперника», — говорится в материале эксперта.

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