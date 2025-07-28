Никола Йокич высказался после победы своей лошади на скачках в Сербии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился эмоциями после победы своей лошадки на скачках в Сербии. Соревнования проводились в Суботице.

«Я пережил в этом спорте все свои самые значимые победы и самые болезненные поражения. Здесь же были мои главные достижения и самые крупные неудачи. Для меня, моих друзей, семьи это хобби и один из поводов повеселиться, пообщаться и насладиться жизнью», — приводит слова Йокича Nova.

В прошлом сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках: