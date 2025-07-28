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Лука Дончич назвал компонент, в котором стал лучше с момента дебюта в НБА

Лука Дончич назвал компонент, в котором стал лучше с момента дебюта в НБА
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич признался, что высота его вертикального прыжка, по ощущениям, стала немного больше. Перед драфтом 2018 года спортсмен продемонстрировал 42-дюймовый (106,6 см) результат по этому показателю. Тогда Луке было 19 лет.

«В этом году мы ещё не проводили замеры прыжков, но, по моим ощущениям, высота стала немного больше», — приводит слова Дончича «Журнал Men’s Health».

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом» в феврале. В пяти матчах плей-офф прошлого сезона НБА Лука в среднем набирал 30,2 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,8 передачи.

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