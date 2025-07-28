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Кроссовки, в которых Коби Брайант дебютировал в старте «Лейкерс», продали за $ 240 тыс.

Кроссовки, в которых Коби Брайант дебютировал в старте «Лейкерс», продали за $ 240 тыс.
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Пара кроссовок adidas EQT Top 10 с автографом легендарного пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Коби Брайанта, в которых тот дебютировал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», была продана за $ 240 тыс. на аукционе SCP. Об этом сообщает портал ESPN.

Фото: SCP Auctions

Брайант вышел на матч c техасским клубом «Даллас Маверикс» в данной паре обуви 28 января 1997 года. Это была первая встреча для Коби в НБА, когда его поставили в стартовый состав «озёрников». Тогда Чёрная Мамба набрал 12 очков, сделал три подбора, а также отдал две передачи. «Лейкерс» одержали победу со счётом 102:82.

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