Лука Дончич вошёл в предварительную заявку сборной Словении на ЧЕ-2025

Национальная команда Словении определилась с предварительной заявкой на Евробаскет 2025 года. Список был опубликован на официальном сайте Федерации баскетбола Словении.

Предварительная заявка сборной Словении

Миха Церквеник («Цедевита-Олимпия»), Жига Данеу («Цедевита-Олимпия»), Лука Дончич («Лейкерс»), Зоран Драгич, Вит Храбар, Грегор Хроват («Дижон»), Роберт Юркович, Мартин Крампель («Саджесс»), Урбан Крофлич («Мега»), Эдо Мурич («Илирия»), Джош Нибо («Милан»), Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»), Марк Падьен («Илирия»), Клемен Препелич («Дубай»), Рок Радович («Цедевита-Олимпия»), Жак Смрекар (КРКА), Леон Стергар, Лука Шчука Лоуэн («Брауншвейг»).

Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября.