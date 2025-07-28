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Лука Дончич вошёл в предварительную заявку сборной Словении на ЧЕ-2025

Лука Дончич вошёл в предварительную заявку сборной Словении на ЧЕ-2025
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Национальная команда Словении определилась с предварительной заявкой на Евробаскет 2025 года. Список был опубликован на официальном сайте Федерации баскетбола Словении.

Предварительная заявка сборной Словении

Миха Церквеник («Цедевита-Олимпия»), Жига Данеу («Цедевита-Олимпия»), Лука Дончич («Лейкерс»), Зоран Драгич, Вит Храбар, Грегор Хроват («Дижон»), Роберт Юркович, Мартин Крампель («Саджесс»), Урбан Крофлич («Мега»), Эдо Мурич («Илирия»), Джош Нибо («Милан»), Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»), Марк Падьен («Илирия»), Клемен Препелич («Дубай»), Рок Радович («Цедевита-Олимпия»), Жак Смрекар (КРКА), Леон Стергар, Лука Шчука Лоуэн («Брауншвейг»).

Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября.

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