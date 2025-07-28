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Лука Дончич раскрыл, в чём равняется на Джордана и Брайанта

Лука Дончич раскрыл, в чём равняется на Джордана и Брайанта
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26-летний словенский разыгрывающий защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, что старается равняться в тренировочном процессе на легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и Коби Брайанта, которые были известны маниакальной работой над собой.

«Знаете, Эм Джей и Коби действительно многого добились в своей карьере [благодаря упорным тренировкам]. Они многим пожертвовали.

Конечно, я стараюсь быть лучшей версией себя, заботиться о себе. В этом году мы с моей командой, думаю, сделали огромный шаг. Но это только начало, понимаете? Мне нужно продолжать. Не могу остановиться», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

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