Лука Дончич сообщил, что придерживается безглютеновой диеты

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, что придерживается безглютеновой диеты.

«Я на безглютеновой диете. Если я сейчас остановлюсь… Всё было напрасно», — сказал Дончич в интервью журналу Men's Health.

Напомним, 2 февраля 2025 года Дончич был обменян из «Даллас Маверикс» в «Лейкерс». В оставшейся части сезона за «озёрников» Лука провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 28,2 очка, 8,1 подбора и 7,5 передачи. В пяти матчах плей-офф прошлого сезона НБА Лука в среднем набирал 30,2 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,8 передачи.

«Лейкерс» пробились в плей-офф с третьего места в Западной конференции, но в первом раунде уступили «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.