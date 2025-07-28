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Кевин Дюрант включил себя в топ-4 величайших лёгких форвардов в истории НБА

Кевин Дюрант включил себя в топ-4 величайших лёгких форвардов в истории НБА
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36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за «Хьюстон Рокетс», американец Кевин Дюрант назвал топ-4 величайших лёгких форвардов в истории североамериканской лиги, сообщает Fadeaway World.

Топ-4 величайших лёгких форварда в истории НБА, по мнению Кевина Дюранта.

1. Кевин Дюрант.
2. Леброн Джеймс.
3. Кавай Леонард.
4. Ларри Бёрд.

Кевин является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».

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