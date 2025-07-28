Кевин Дюрант включил себя в топ-4 величайших лёгких форвардов в истории НБА

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за «Хьюстон Рокетс», американец Кевин Дюрант назвал топ-4 величайших лёгких форвардов в истории североамериканской лиги, сообщает Fadeaway World.

Топ-4 величайших лёгких форварда в истории НБА, по мнению Кевина Дюранта.

1. Кевин Дюрант.

2. Леброн Джеймс.

3. Кавай Леонард.

4. Ларри Бёрд.

Кевин является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».