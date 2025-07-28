«Верили, что победим американцев». Аврамович — об игре со сборной США на ОИ-2024
Поделиться
Бывший игрок московского клуба ЦСКА, а ныне разыгрывающий защитник «Дубая» серб Алекса Аврамович вспомнил о матче с национальной командой США на Олимпийских играх в Париже. Тогда сборная Сербии уступила американцам со счётом 95:91.
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
— До игры с американцами была ли в сборной Сербии вера в победу над ними?
— Конечно, брат. Мы проиграли им тогда только четыре очка. Мы почти выиграли. У нас в сборной был Йокич, который является самым лучшим баскетболистом в НБА на протяжении последних пяти лет. Внутри команды была очень хорошая атмосфера, — сказал Аврамович в интервью на YouTube-канале PonkraSHOW.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2025
-
21:44
-
20:59
-
20:58
-
19:41
-
18:49
-
18:31
-
17:49
-
17:48
-
17:07
-
16:27
-
16:11
-
15:19
-
14:59
-
14:12
-
13:53
-
12:53
-
12:36
-
12:06
-
11:52
-
11:23
-
11:01
-
10:19
-
10:00
-
09:26
-
05:57
-
05:37
-
05:27
-
05:18
-
03:01
-
00:06
- 27 июля 2025
-
23:06
-
22:19
-
21:14
-
20:02
-
19:36