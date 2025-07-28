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«Верили, что победим американцев». Аврамович — об игре со сборной США на ОИ-2024

«Верили, что победим американцев». Аврамович — об игре со сборной США на ОИ-2024
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Бывший игрок московского клуба ЦСКА, а ныне разыгрывающий защитник «Дубая» серб Алекса Аврамович вспомнил о матче с национальной командой США на Олимпийских играх в Париже. Тогда сборная Сербии уступила американцам со счётом 95:91.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

— До игры с американцами была ли в сборной Сербии вера в победу над ними?
— Конечно, брат. Мы проиграли им тогда только четыре очка. Мы почти выиграли. У нас в сборной был Йокич, который является самым лучшим баскетболистом в НБА на протяжении последних пяти лет. Внутри команды была очень хорошая атмосфера, — сказал Аврамович в интервью на YouTube-канале PonkraSHOW.

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