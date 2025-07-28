«Верили, что победим американцев». Аврамович — об игре со сборной США на ОИ-2024

Бывший игрок московского клуба ЦСКА, а ныне разыгрывающий защитник «Дубая» серб Алекса Аврамович вспомнил о матче с национальной командой США на Олимпийских играх в Париже. Тогда сборная Сербии уступила американцам со счётом 95:91.

— До игры с американцами была ли в сборной Сербии вера в победу над ними?

— Конечно, брат. Мы проиграли им тогда только четыре очка. Мы почти выиграли. У нас в сборной был Йокич, который является самым лучшим баскетболистом в НБА на протяжении последних пяти лет. Внутри команды была очень хорошая атмосфера, — сказал Аврамович в интервью на YouTube-канале PonkraSHOW.