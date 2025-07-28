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Сборная России уступила сборной Ирана в товарищеском матче

Сборная России уступила сборной Ирана в товарищеском матче
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В Химках состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирана по баскетболу. Встреча завершилась победой сборной Ирана со счётом 70:67.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
30 июля 2025, среда. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самым результативным игроком матча в составе сборной Ирана стал Мохаммадсина Вахеди, набравший 20 очков и совершивший две передачи. 16 очков, пять подборов и две передачи на свой счёт записал Мохаммад Амини. Именно Амини стал автором победного броска, оформив трёхочковый бросок за секунду до конца основного времени.

В составе сборной России 16 очков и четыре передачи на свой счёт записал Александр Щербенёв. 13 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Александра Ганькевича.

Напомним, 30 июля сборные проведут второй товарищеский матч, он состоится там же. Начало намечено на 18:00 мск.

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