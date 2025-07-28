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«Могу просто позвонить и спросить». Стефен Карри рассказал об отношениях с Бараком Обамой

«Могу просто позвонить и спросить». Стефен Карри рассказал об отношениях с Бараком Обамой
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37-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри рассказал о своих отношениях с бывшим президентом США Бараком Обамой.

«Мнение президента Обамы в определённых вопросах [в моей жизни] играло серьёзную роль. Я могу просто позвонить ему и задать вопрос. К тому же он всегда подбадривает меня на площадке», — приводит слова Карри портал The Sports Rush.

Напомним, Обама и Карри неоднократно положительно высказывались в адрес друг друга. Кроме того, они вместе проводили время, к примеру, за игрой в гольф.

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