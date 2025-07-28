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«Надо впадать в амнезию». Чемпион НБА — о том, каким должен быть идеальный защитник

«Надо впадать в амнезию». Чемпион НБА — о том, каким должен быть идеальный защитник
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за «Оклахома-Сити Тандер», Алекс Карузо рассказал, каким должен быть идеальный защитник в баскетболе.

«Надо быть конкурентоспособным игроком. В конце концов, нужно выходить на площадку, и у тебя действительно должно быть желание забросить мяч в кольцо. Если твой соперник реализовывает бросок или ты сам промахиваешься, то надо впадать в амнезию и снова пробовать забросить.

Также нужно научиться учитывать особенности поведения определённых игроков, различные комбинации, которые используют команды. Понимать физическую составляющую игры и разбираться в том, когда имеет смысл пользоваться своей физикой», — приводит слова Карузо портал The Sports Rush.

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