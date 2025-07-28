Беленицкий прокомментировал поражение России в матче с Ираном

Форвард сборной России Михаил Беленицкий прокомментировал поражение национальной команды в товарищеской встрече со сборной Ирана (67:70).

«Это был очень тяжёлый матч. Мы знали, что сборная Ирана — неуступчивая команда, поэтому пытались использовать наши сильные стороны. Но, к сожалению, нам немного не хватило сыгранности и свежести. Думаю, это рабочий момент. Ко второй игре мы подойдём в совершенно другом состоянии и будем готовы побеждать!» — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

Напомним, 30 июля сборные проведут второй товарищеский матч, он состоится там же. Начало намечено на 18:00 мск.