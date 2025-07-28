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Названа дата, когда Дончич подпишет новый четырёхлетний контракта с «Лейкерс»

Названа дата, когда Дончич подпишет новый четырёхлетний контракта с «Лейкерс»
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26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич предположительно подпишет новый четырёхлетний контракт на сумму $ 249 млн с руководством калифорнийского клуба в предстоящую субботу, когда завершит свой тур по США в качестве амбассадора бренда кроссовок Jordan. Об этом сообщает портал Clutch Points.

Сообщается, что Лука уже находится в США. Завтра, 29 июля, ему предстоит посетить Нью-Йорк, а в четверг — Чикаго. Уже в субботу его рекламный тур завершится в Лос-Анджелесе, где может состояться встреча Дончича с Робом Пелинкой, а также с остальным руководством «Лейкерс».

Дончич оказался в составе «Лейкерс» в результате громкого обмена 2 февраля 2025 года, когда бигмен Энтони Дэвис был отправлен в «Даллас Маверикс», а Лука переехал в Лос-Анджелес.

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