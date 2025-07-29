«Рассказывал, как готовят 13-летних убивать». Дерозан — о том, как тренировал Грег Попович

35-летний форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан вспомнил, как проходили его тренировки под руководством Грега Поповича, когда он выступал за «Сан-Антонио Спёрс».

«Во время игры за «Сан-Антонио» бывали дни, когда мы с парнями приходили в зал и думали, что сейчас будет отработка техники. А Грег начинал рассказывать что-то про обстановку в мире, как 13-летних детей готовят убивать.

Грег смотрит на вещи объективно и пытается сказать нам: «Чувак, мы приходим сюда, играем в баскетбол, зарабатываем миллионы долларов. Не забывайте заботиться о своих детях». Он делал многое, чтобы заставить нас смотреть на вещи объективно», — приводит слова Дерозана портал The Sports Rush.