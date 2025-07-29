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Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти Тиммы

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти Тиммы
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Семья скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы получила итоговые результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом информирует «Sputnik Латвия» ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, которая представляет интересы семьи спортсмена.

По сведениям источника, в заключении говорится, что Тимма с 2023 года страдал от депрессии, которая развилась у него на фоне «длительной психотравмирующей ситуации». Кроме того, отмечается, что у Яниса были проблемы с алкоголем и склонность фиксироваться на негативных мыслях с «демонстративно-шантажной целью». Эксперты заключили, что причиной суицида латвийца стало психическое расстройство. Следов наркотиков в крови спортсмена обнаружено не было.

Напомним, Яниса не стало в декабре прошлого года. Тело баскетболиста было обнаружено в одном из хостелов Москвы.

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