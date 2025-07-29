Названы планы семьи Тиммы, получившей данные судебно-медицинской экспертизы по его смерти

Родственники скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы с результатами судебно-медицинской экспертизы не согласны и намерены их оспорить. Об этом информирует «Sputnik Латвия» со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, представляющую интересы семьи спортсмена.

Ранее сообщалось, что, по данным экспертизы, Тимма с 2023 года страдал от депрессии, развывшейся у него на фоне «длительной психотравмирующей ситуации». Кроме того, говорилось, что игрок имел проблемы с алкоголем и тенденцию фиксироваться на негативных мыслях с «демонстративно-шантажной целью»

Напомним, Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: