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Названы планы семьи Тиммы, получившей данные судебно-медицинской экспертизы по его смерти

Названы планы семьи Тиммы, получившей данные судебно-медицинской экспертизы по его смерти
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Родственники скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы с результатами судебно-медицинской экспертизы не согласны и намерены их оспорить. Об этом информирует «Sputnik Латвия» со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, представляющую интересы семьи спортсмена.

Ранее сообщалось, что, по данным экспертизы, Тимма с 2023 года страдал от депрессии, развывшейся у него на фоне «длительной психотравмирующей ситуации». Кроме того, говорилось, что игрок имел проблемы с алкоголем и тенденцию фиксироваться на негативных мыслях с «демонстративно-шантажной целью»

Напомним, Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

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