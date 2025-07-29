«Это однозначно». Адвокат раскрыла намерения семьи Тиммы в отношении Седоковой

Родственники скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерены аннулировать брачный договор спортсмена с украинской певицей и его бывшей женой Анной Седоковой. Об этом информирует «Sputnik Латвия» со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, представляющую интересы семьи Яниса.

«Мы будем оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно. На данном этапе мы подали заявления в правоохранительные органы России и Латвии о доведении Седоковой до самоубийства своего мужа – Яниса Тиммы», – сказала Гаврилова.

Напомним, Янис скончачлся в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство. Родственники Тиммы считают, что до суицида его могли довести.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: