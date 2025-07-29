Гомельский ответил, что объективнее для побед – одна игра как на ОИ или серия как в НБА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу объективности для определения победителя. У специалиста поинтересовались, что в этом отношении показательнее – одна финальная игра как на Олимпиаде или серия игр как в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Конечно, серия», – написал Гомельский.

Владимир также согласился со мнением, согласно которому в одном матче для определения победителя присутствует элемент случайности.

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