Адвокат указала, как Седокова могла вынудить Тимму подписать «кабальный» брачный договор

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, каким образом спортсмен мог дать согласие на подписание невыгодного для него брачного договора с певицей Анной Седоковой. Как считает юрист, на этот шаг он мог пойти с помощью техники нейролингвистического программирования (НЛП) или манипуляций.

«У меня очень обширная практика, связанная с разделом имущества супругов, в том числе и в рамках брачных договоров. И для меня остаётся загадкой, почему супруги идут на такие кабальные условия. Чаще всего это бывает тогда, когда один из супругов обладает в полной мере практикой НЛП и умеет манипулировать сознанием второго. Может говорить: «Если ты не подписываешь, значит, ты мне не веришь или не любишь. Ты же мне доверяешь, а если не доверяешь, то зачем мы живём вместе». Вот такая интерпретация», – приводит слова Гавриловой «Sputnik Латвия».

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: