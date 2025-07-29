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Адвокат указала, как Седокова могла вынудить Тимму подписать «кабальный» брачный договор

Адвокат указала, как Седокова могла вынудить Тимму подписать «кабальный» брачный договор
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, каким образом спортсмен мог дать согласие на подписание невыгодного для него брачного договора с певицей Анной Седоковой. Как считает юрист, на этот шаг он мог пойти с помощью техники нейролингвистического программирования (НЛП) или манипуляций.

«У меня очень обширная практика, связанная с разделом имущества супругов, в том числе и в рамках брачных договоров. И для меня остаётся загадкой, почему супруги идут на такие кабальные условия. Чаще всего это бывает тогда, когда один из супругов обладает в полной мере практикой НЛП и умеет манипулировать сознанием второго. Может говорить: «Если ты не подписываешь, значит, ты мне не веришь или не любишь. Ты же мне доверяешь, а если не доверяешь, то зачем мы живём вместе». Вот такая интерпретация», – приводит слова Гавриловой «Sputnik Латвия».

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