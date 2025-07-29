Крис Пол отреагировал на своё возвращение в «Клипперс»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол прокомментировал своё возвращение в клуб из Лос-Анджелеса, за который он выступал ранее с 2011 по 2017 год.

«Если быть откровенным, я хотел вернуться и играть здесь любой ценой. Мне было всё равно, как выглядит команда — главное для меня было снова оказаться дома, в составе «Клипперс».

А сейчас я ещё больше воодушевлён теми возможностями, которые, как мне кажется, у нас есть», — заявил Пол во время специальной пресс-конференции.

Отметим, что 40-летний Пол подписал с «Клипперс» однолетний контракт на $ 3,6 млн. Предполагается, что сезон-2025/2026 НБА станет для баскетболиста последним в карьере, однако Крис не исключает возможности появиться на паркете и в сезоне-2026/2027.