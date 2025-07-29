Появилось видео с тренировки 40-летнего Леброна Джеймса в межсезонье

Появилось видео с тренировки 40-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Спортсмен поупражнялся в дриблинге и бросках, в том числе с сопротивлением защиты.

Появилось видео тренировок 40-летнего Леброна Джеймса в межсезонье:

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» в сезоне-2024/2025 занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4 в серии).