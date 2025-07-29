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«Парма» объявила о переходе 29-летнего американца

«Парма» объявила о переходе 29-летнего американца
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Американский защитник Джейлен Адамс стал игроком «Пармы». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба. Соглашение с 29-летним спортсменом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Парма» заняла восьмое место в турнирной таблице, одержав 18 побед и потерпев 26 поражений. Пермская команда вышла в плей-ин, однако не смогла преодолеть эту стадию, уступив клубу «Пари Нижний Новгород».

Недавно «Парма» объявила о переходе американского защитника Виктора Сандерса. В предыдущем сезоне Сандерс дебютировал в Единой лиге за красноярский «Енисей», став одним из лидеров команды.

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