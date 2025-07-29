«Это странно и необычно». Кайри Ирвинг высказался о миллиардере Билле Гейтсе

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался об американском предпринимателе и миллиардере Билле Гейтсе.

«Мне по-прежнему кажется странным, что семья Гейтс или сам Билл Гейтс владеют большими участками земли в Северной Дакоте. Это действительно необычно. Ещё более странно, что ему принадлежит значительная часть водных ресурсов США», — сказал Ирвинг во время стрима.

Гейтс действительно скупал сельскохозяйственные угодья на протяжении нескольких лет и сейчас владеет участками приблизительно в 20 штатах.

Ранее Кайри вспомнил о своём выступлении за «Бруклин Нетс» под руководством Стива Нэша.

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