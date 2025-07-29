Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: легенда НБА Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте

Видео: легенда НБА Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте.

Легенда НБА Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте:

Джонсон старается ежегодно вместе с семьёй путешествовать на яхте по европейским странам.

Мэджик начинал профессиональную карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». За эту команду он выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Больше в НБА он нигде не играл. Помимо пяти чемпионских титулов, в его активе три награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP), а также три звания MVP финальной серии НБА.

Материалы по теме
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android