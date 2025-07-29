Видео: легенда НБА Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте.

Легенда НБА Мэджик Джонсон поупражнялся в бросках на яхте:

Джонсон старается ежегодно вместе с семьёй путешествовать на яхте по европейским странам.

Мэджик начинал профессиональную карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». За эту команду он выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Больше в НБА он нигде не играл. Помимо пяти чемпионских титулов, в его активе три награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP), а также три звания MVP финальной серии НБА.