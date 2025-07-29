Андрей Кириленко высказался после поражения сборной России в матче с Ираном

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу поражения сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана (67:70). Встреча проходила вчера, 28 июля, в Химках.

«В нынешней ситуации выиграть – не самоцель, хотя всегда этого хочется. Важно получить качественный баскетбольный спарринг. Думаю, нам не хватило чуть удачи, чтобы победить. Можно было в концовке сыграть поинтереснее, но это опыт для наших ребят. Опять же, хочется всегда выигрывать, но когда вот так проигрываешь броском на последних секундах – это лотерея», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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