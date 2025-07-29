Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко высказался после поражения сборной России в матче с Ираном

Андрей Кириленко высказался после поражения сборной России в матче с Ираном
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу поражения сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана (67:70). Встреча проходила вчера, 28 июля, в Химках.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
28 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
67 : 70
Иран
Россия: Лопатин, Зайцев, Ищенко, Карданахишвили, Барашков, Квитковских, Темиров, Ухов, Елатонцев, Фролов, Герасимов, Емченко, Щербенев, Хоменко, Беленицкий, Буринский, Огарков, Карпенко, Ганькевич, Чадов
Иран:

«В нынешней ситуации выиграть – не самоцель, хотя всегда этого хочется. Важно получить качественный баскетбольный спарринг. Думаю, нам не хватило чуть удачи, чтобы победить. Можно было в концовке сыграть поинтереснее, но это опыт для наших ребят. Опять же, хочется всегда выигрывать, но когда вот так проигрываешь броском на последних секундах – это лотерея», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Материалы по теме
Что это было? Сборная России удивила, но есть нюанс
Что это было? Сборная России удивила, но есть нюанс

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android