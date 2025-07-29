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Дирк Новицки объяснил, почему отказывается от рекламных контрактов на огромную сумму

Дирк Новицки объяснил, почему отказывается от рекламных контрактов на огромную сумму
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, почему отвечает отказом на многочисленные предложения по рекламным контрактам.

«Предложений у меня действительно хватает — вы бы не поверили, сколько производителей часов отправляли мне свои модели просто так. Я все их раздаю, ведь меня полностью устраивает то, что у меня есть. Насколько сумасшедшим нужно быть, чтобы, имея возможность позволить себе всё, загромождать свою жизнь всевозможными рекламными встречами? Нет, спасибо», — приводит слова Новицки NBC Sports со ссылкой на Spiegel.

По данным инсайдеров, общая сумма сделок, от которых отказался Дирк, может исчисляться несколькими десятками миллионов долларов.

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