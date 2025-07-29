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УНИКС объявил о переходе экс-игрока «Пармы» Си Джей Брайса

УНИКС объявил о переходе экс-игрока «Пармы» Си Джей Брайса
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Бывший игрок пермской «Пармы» Си Джей Брайс стал игроком УНИКСа. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на один сезон.

В сезоне-2023/2024 Брайс был одним из лидеров «Пармы». В среднем американский защитник набирал 13,9 очка, делал 3,4 передачи и 3,2 подбора за 27 минут игрового времени. Кроме того, Си Джей стал лучшим игроком лиги по проценту реализации трёхочковых бросков — 56,6%.

Минувший сезон новичок казанцев провёл в греческом клубе АЕК. В 23 матчах местной лиги его средняя статистика составила 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи за 25 минут 19 секунд на площадке.

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