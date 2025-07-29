Видео: Крис Пол прослезился после встречи с фанатами «Лос-Анджелес Клипперс»

Новичок «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол провёл пресс-конференцию, где встретился с фанатами калифорнийского клуба. Во время приветствия баскетболиста болельщики стали скандировать его имя, что растрогало спортсмена.

Крис Пол прослезился после встречи с фанатами «Лос-Анджелес Клипперс»:

Пол был выбран на драфте НБА 2005 года под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». Спортсмен уже выступал за «Клипперс». Эту команду он представлял с 2011 по 2017 год.

Кроме того, за время карьеры Пол играл в таких клубах, как «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз», Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». В настоящий момент ему 40 лет.