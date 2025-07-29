Специалисты психиатрической клиники огласили диагноз по делу о смерти Яниса Тиммы

Родители покойного баскетболиста Яниса Тиммы намерены привлечь его бывшую жену певицу Анну Седокову к ответственности по статье о доведении до самоубийства. Как информирует телеграм-канал Mash, родственники Яниса планируют опираться на данные результатов судмедэкспертизы, установившей, что баскетболист был психически здоров и не мог убить себя из-за ментальных проблем.

По сведениям источника, в организме спортсмена не обнаружили следов наркотических веществ. Специалисты психиатрической клиники №1 имени Алексеева в Москве заключили, что Тимма был ментально здоров и никаких психических заболеваний у него не было. Официальная причина смерти — асфиксия вследствие удушения.

При этом эксперты подчеркнули, что латвиец был склонен к эмоциональности и демонстративному поведению, а также в течение долгого времени копил переживания и травмы. По косвенным признакам, в последние недели жизни у баскетболиста наблюдалась депрессия, что и могло подтолкнуть его к совершению самоубийства.

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Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: