55-летнего мужчину, преследовавшего Кейтлин Кларк, приговорили к 2,5 годам тюрьмы

55-летний житель Техаса (США) Майкл Льюис приговорён к 2,5 годам тюремного заключения по делу о преследовании и домогательствах к баскетболистке Кейтлин Кларк. Об этом информирует NBC News. Мужчина вину признал.

Сообщается, что Льюису зачтут время в размере 197 дней, которое он провёл в заключении с момента ареста в январе, в срок отбываемого тюремного наказания. Кроме того, мужчине запретили посещать мероприятия, устраиваемые командой Кларк «Индиана Фивер».

По данным обвинения, Льюис отправил Кларк серию вульгарных сообщений сексуального характера в социальных сетях. Это продолжалось с декабря по январь.

Кейтлин Кларк запустила мяч в фанатов: