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ФК «Барселона» показала гостевую форму на новый сезон в коллаборации с брендом Брайанта

ФК «Барселона» показала гостевую форму на новый сезон в коллаборации с брендом Брайанта
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Футбольный клуб «Барселона» представил выездную форму на сезон-2025/2026 в коллаборации с брендом легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

Фото: FC Barcelona

Фото: FC Barcelona

Майки каталонского клуба получили жёлтый цвет с чёрными и фиолетовыми тонами по аналогии с расцветкой формы клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», где всю карьеру выступал Коби. На одной линии с эмблемой «Барселоны» присутствует логотип Kobe Sheath – меч в ножнах, который идентифицирует бренд Брайанта. Ещё в 2014 году спортсмен объяснял, что источником вдохновения для лого послужил самурайский меч: «Меч — это чистейший талант, а ножны — это его форма, в которой хранится всё, через что вы проходите».

«Общее мышление, вдохновлённое бесстрашным и неустанным стремлением к постоянному совершенствованию. Мы верим в менталитет Мамбы», — говорится в сообщении каталонского клуба.

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