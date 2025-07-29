«Идиот». Чарльз Баркли рассказал, как многократно проигрывал по $ 1 млн в казино

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли рассказал, как раньше испытывал проблемы с зависимостью от азартных игр. Легендарный спортсмен признался, что не мог остановиться, пока не выиграет $ 1 млн, что получалось далеко не всегда, из-за чего он терял большие деньги.

«Я люблю азартные игры, но в какой-то момент просто сошёл с ума из-за этого увлечения. Представьте, я выигрывал миллион долларов, наверное, раз 10. Но проигрывал миллион — раз 30. Каждый раз, когда я приезжал в Вегас, я оказывался в плюсе на $ 300, $ 400, $ 500 тыс. Друзья уговаривали: «Чувак, хорош! Мы уже поднялись. Пойдём лучше выпьем и повеселимся!» А я упрямо отказывался: «Нет». В голове крутилась только одна мысль: «Я хочу выиграть миллион». Ведь мне это уже удавалось не раз. Но всё заканчивалось одинаково — я проигрывал. Проигрывал огромные суммы. Миллионы, миллионы и ещё раз миллионы. В итоге я завязал на два года.

Как-то раз мы с друзьями собрались — любим покурить сигары, выпить. Я признался: «Скучаю по Вегасу, по казино». У меня есть одно правило: друзья всегда должны быть со мной честны. Я хочу слышать правду, как бы она ни была неприятна. И вот один из них говорит: «Знаешь, дело не в азартных играх. Проблема в том, что ты ведёшь себя как идиот». Я попросил объяснить. Они говорят: «Гэмблинг — это всегда взлёты и падения. Мы сидим с тобой, видим, что ты в плюсе на $ 300–400 тыс., уговариваем тебя остановиться, отдохнуть. Но ты всегда гонишься за этим воображаемым миллионом. А в итоге теряешь всё — и выигрыши, и весь кредитный лимит», — сказал Баркли на канале Pardon My Take в YouTube.

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли: