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Эй Смит отреагировал на изменение физической формы Луки Дончича в межсезонье

Эй Смит отреагировал на изменение физической формы Луки Дончича в межсезонье
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

Ранее спортсмена не раз критиковали за «лишний вес». Сообщалось, что это было одной из причин, почему «Даллас Маверикс» принял решение обменять Луку в «Лейкерс» в феврале этого года. В последнее время Дончич усиленно работал над формой.

«Его уже критиковали, и он прекрасно это знает — именно поэтому он принял вызов и дал понять всем, что будет готов. Это обязательно проявится, когда он снова выйдет на площадку. За его атакующую игру мы не переживаем, больше всего сейчас важно, как он будет двигаться без мяча.

Когда он наберёт форму, будет больше работать в движении. Надеемся, что он станет лучше защищаться и перестанет быть слабым звеном в обороне, которого так легко обыграть. То, что он воспринял эту ситуацию как вызов, — отличная новость для «Лос-Анджелес Лейкерс», — сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

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