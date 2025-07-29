Видео: с олимпийской чемпионки сорвали парик во время матча женской НБА

Чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кали Коппер, выступающая за «Финикс Меркури», потеряла парик во время матча.

Инцидент случился в конце третьей четверти во время игры с клубом «Вашингтон Мистикс» после того, как одноклубница Кали попыталась поставить для неё заслон. Как только парик упал, «Финикс» взял тайм-аут, а Коппер побежала в раздевалку, чтобы вновь надеть парик.

С игрока женской НБА сорвали парик во время матча:

Отметим также, что игроки «Меркьюри» потребовали удалить с трибун болельщика, который, по их мнению, стал демонстративно высмеивать Коппер за потерю парика. В итоге их просьба была выполнена и фаната потребовали удалиться.

Помимо титула чемпионки WNBA, Коппер является обладательницей олимпийского золота в составе сборной США, с которой одержала победу на Играх 2024 года в Париже.