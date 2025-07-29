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«Станет настоящим монстром». Эксперт указал путь Дончичу к эффектной физической форме

«Станет настоящим монстром». Эксперт указал путь Дончичу к эффектной физической форме
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Североамериканский журналист и обозреватель Крис Бруссард поделился мнением о физической форме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в межсезонье. Ранее многие болельщики и эксперты оказались впечатлены внешним видом словенца.

«Леброн явно занимается с отягощениями. Майкл Джордан тоже начал работать с весами, когда ему пришлось противостоять тем самым «Детройт Пистонс». Поэтому я не считаю это чем-то плохим. Миф о том, что баскетболисты теряют гибкость из-за силовых тренировок, давно устарел.

Нет, ему [Луке Дончичу] определённо стоит заниматься в зале. Он и так уже очень силён. Но если это действительно так, то он станет настоящим монстром на площадке», — сказал Бруссард на канале First Things First в YouTube.

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Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом:

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