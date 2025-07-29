«Это факт». Эксперт дал однозначный ответ на слухи о переходе Леброна Джеймса в «Денвер»

Эксперт и обозреватель Ник Райт выразил уверенность, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, несмотря на слухи, точно не перейдёт в «Денвер Наггетс».

Ранее Мишко Ражнатович, агент центрового «Денвера» Николы Йокича, опубликовал на своей странице в социальных сетях фото с отдыха на яхте в Сен-Тропе в кампании Леброна, что некоторые специалисты восприняли как намёк на возможный переход Джеймса в «Наггетс».

«Могу с полной уверенностью заявить: утверждение о том, что этот пост или подпись в социальных сетях намекает на переход Леброна в «Денвер Наггетс» в следующем сезоне, абсолютно не соответствует действительности.

Вероятность того, что Леброн будет играть за «Наггетс» через год, равна нулю. Это не моё мнение — это факт», — сказал Райт на канале First Things First в YouTube.

40-летний Леброн Джеймс на тренировке: