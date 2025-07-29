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The Athletic обнародовал детали радикального преображения Луки Дончича

The Athletic обнародовал детали радикального преображения Луки Дончича
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Обозреватель The Athletic Дэн Войке поделился мнением о преображении физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Во время межсезонья спортсмен стал основательно работать над своими кондициями и добился в этом заметного успеха. Ранее Луку не раз критиковали за лишний вес.

«Если вы в понедельник заходили в интернет, то наверняка видели фотографии, которые наглядно демонстрируют, насколько серьёзно Лука Дончич подошёл к межсезонной подготовке.

В течение месяца после худшего баскетбольного сезона в своей карьере звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» тренировался по 16 часов в день шесть дней в неделю, полностью отказавшись от еды вне восьмичасового окна. Лука на время забыл о баскетболе и полностью доверился своей команде тренеров, сосредоточившись на силовой и физической подготовке. Он внимательно относился к каждому приёму пищи, к каждому движению — и на площадке, и в тренажёрном зале.

Фото: Men's Health

И вот в последнюю неделю июля первые результаты стали очевидны для всех. Дончич, который ещё недавно был героем анекдотов о лишнем весе, известен своими пивными выходками и коварством на площадке, игрок, в которого публично не верили и которого критиковали даже в родном Далласе, теперь красуется на обложке журнала Men’s Health. Чёткие линии рельефных мышц на загорелых руках, исчезнувший подбородок, новая атлетическая форма — всё это результат работы Анже Мачека и Хавьера Баррио, возглавляющих его команду по физической подготовке», — написал Войке в своём материале.

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Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки:

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