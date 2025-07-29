«Не просто так говорю». Перкинс обвинил Стива Керра в пренебрежении к Жонатану Куминге

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал руководство «Голден Стэйт Уорриорз», в частности главного тренера команды Стива Керра, за пренебрежительное отношение к 22-летнему лёгкому форварду, который представляет Конго, Жонатану Куминге.

«Когда мы наконец-то начнём требовать ответственности от «Голден Стэйт Уорриорз»? Ведь у них есть такой игрок, как Жонатан Куминга — один из самых атлетичных парней в НБА. Я считаю, что у него огромный талант, и он будет только прогрессировать. Почему команда до сих пор не поддержала его по-настоящему, не обняла, не дала почувствовать доверие? Каждый раз, когда Куминге давали шанс, он демонстрировал вспышки таланта. Когда Стеф выбыл из-за травмы в серии с «Миннесотой», Куминга набирал по 23–24 очка за матч с отличной реализацией. По-моему, он прибавляет с каждым сезоном и в разных аспектах игры.

На мой взгляд, это плохой сигнал со стороны «Уорриорз». Это плохой сигнал и в адрес Стива Керра. У меня складывается ощущение, что Стиву Керру сложно раскрывать молодых игроков. Единственный, кого я видел, чтобы он по-настоящему поддерживал — это [Брэндин] Подзиемски, и у него, скорее всего, будет длинная карьера ролевого игрока. Но если речь идёт о тех, кто может реально вырасти в лидера франшизы, Стив Керр словно сдерживает их. Почему? Именно он принял решение оставить Кумингу на скамейке в начале прошлых плей-офф.

Я не просто так это говорю — спросите не только меня, не только тренеров или менеджеров. Спросите игроков, которые летом тренируются с Кумингой, против которых он играет, которые защищаются против него. Каждый, с кем я говорил и кто до сих пор играет на высоком уровне, отзывался о Куминге с огромным уважением и говорил, что у него невероятный потенциал — если ему дадут свободу, он вполне может стать игроком уровня All-Star или All-NBA. Так почему ему до сих пор не доверили эту роль? Почему не поступили так, как в своё время Кевин Гарнетт и Пол Пирс поступили с Рондо, когда просто дали ему возможность раскрыться? Почему «Уорриорз» до сих пор не сделали того же самого для Куминги?» — приводит слова Перкинса портал Fadeaway World.