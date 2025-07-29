«Чрезмерная уверенность». Карри рассказал, как сидел в телефоне во время матчей НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) Стефен Карри рассказал, как пользовался телефоном и сидел в интернете во время матчей.

«Раньше я активно сидел в «Твиттере» — тогда ещё, когда был популярен Vine. Я был частью всей этой волны. Часто отправлял друзьям фотографии, что-то вроде своих собственных «интервью по ходу игры». Могли проигрывать 16 очков, а я делал селфи с подписью типа: «Ну и что мы сейчас будем делать?» Просто ради веселья. Сейчас я немного поумерил активность — с возрастом время на восстановление во время перерыва становится действительно важным, поэтому приходится иначе распределять силы. В те времена у нас была, наверное, даже чрезмерная уверенность — особенно в тот период, когда это начало привлекать внимание.

Мой любимый эпизод связан с девушкой по имени Керит Бёрк, она работала на NBC Sports Bay Area. Как-то раз история о том, что я люблю смотреть телефон в перерыве, дошла до людей, и это, кстати, правда. И вот однажды Керит отмечает меня в «Твиттере» и пишет: «Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолётика после первого попадания во второй половине». Просто написала наугад. Я увидел, реализовал трёшку — и действительно сделал этот жест», — сказал Карри в интервью на YouTube-канале Complex.