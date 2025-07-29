В США расследуют крупное дело о хищении и продаже уникальных сувениров НБА

Авторитетный американский инсайдер Амин Эльхассан сообщил, что недавно федеральные власти США начали расследование по делу о хищении и последующей продаже редких вещей и сувениров, связанных с историей клуба НБА «Майами Хит».

«В данный момент проводится федеральное расследование, связанное с продажей незаконно добытых спортивных реликвий. Речь идёт о подлинных, официально подтверждённых предметах, украденных у клуба «Майами Хит» и реализованных на суммы, исчисляемые миллионами долларов. Это один из крупнейших подобных случаев в истории: на протяжении как минимум полутора лет похищенная экипировка, в том числе игровые вещи с финальных матчей, продавалась как на легальном, так и на чёрном рынке.

Представители сообщества коллекционеров обратили внимание на аномально большой объём появившихся на рынке лотов — обычно встретить даже одну игровую майку сложно, а здесь речь шла о целых комплектах формы, использованных в финалах, и сразу от нескольких игроков. Как мне рассказали, по масштабам это преступление может считаться самым крупным в истории американского спортивного коллекционирования.

В деле замешаны среди прочих сотрудник полиции Майами и человек, имеющий связи с НБА. Федеральное расследование продолжается, и, по имеющейся информации, в ближайшее время ожидается официальное заявление от властей», — сказал Эльхассан в эфире передачи The Dan Le Batard Show with Stugotz.