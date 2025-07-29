«Мир — это сцена, а популярные актёры — ужасны». Ирвинг — о знаменитостях

33-летний разыгрывающий защитник команды НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг вышел в прямой эфир на платформе Twitch, в котором раскритиковал современную славу и культуру знаменитостей.

«Вся эта идея знаменитостей уходит в прошлое. Само понятие славы теряет свой смысл. Нам это всё просто навязали. Вокруг полно обычных людей, которые каждый день играют роли, притворяются — они даже не настоящие.

Они настолько вжились в свои образы, что не понимают: весь мир — это сцена. И, честно говоря, среди этих актёров очень много ужасных», — приводит слова Ирвинга издание Total Pro Sports со ссылкой на его twitch-канал.