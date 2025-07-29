«Он всё время пытался забрать банк». Баркли — об игре в покер с Джорданом на ОИ-1992

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли вспомнил, как во время Олимпийских игр 1992 года он играл в покер вместе со своими товарищами по национальной команде Скотти Пиппеном, Мэджиком Джонсоном и Майклом Джорданом.

«Майкл всё время пытается забрать банк, будто не понимает, что мы все тут при деньгах.

Ну правда, у каждого из нас есть деньги. А он всё: «Я повышаю!» Да у нас у всех есть чем ответить! Не смеши меня! Я люблю играть, мне это в кайф. Сейчас я в отличной форме — всё моё время на выходных уходит на азартные игры, особенно по субботам и воскресеньям», — рассказал Баркли во время подкаста Pardon My Take.