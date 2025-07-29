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Редик назвал двух игроков НБА, на которых должен равняться Бронни Джеймс

Редик назвал двух игроков НБА, на которых должен равняться Бронни Джеймс
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Главный тренер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил уверенность, что 20-летний защитник его команды Бронни Джеймс должен равняться на Дэвиона Митчелла из «Майами Хит» и игрока «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелла.

«На каждой атаке и в каждой защите Дэвион и Ти Джей полностью вовлечены в игру — своей самоотдачей и энергией они оказывают влияние на каждый момент.

Их активная защита, давление, умение быстро продвигаться к кольцу… Думаю, мы все уже видели впечатляющие эпизоды в исполнении Бронни. А чтобы подняться на новую ступень, ему нужно поработать над физической выносливостью», — приводит слова Редика портал ESPN.

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