Редик назвал двух игроков НБА, на которых должен равняться Бронни Джеймс

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил уверенность, что 20-летний защитник его команды Бронни Джеймс должен равняться на Дэвиона Митчелла из «Майами Хит» и игрока «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелла.

«На каждой атаке и в каждой защите Дэвион и Ти Джей полностью вовлечены в игру — своей самоотдачей и энергией они оказывают влияние на каждый момент.

Их активная защита, давление, умение быстро продвигаться к кольцу… Думаю, мы все уже видели впечатляющие эпизоды в исполнении Бронни. А чтобы подняться на новую ступень, ему нужно поработать над физической выносливостью», — приводит слова Редика портал ESPN.