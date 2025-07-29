Лукич объяснил поражение российской баскетбольной сборной от Ирана

Главный тренер мужской баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал поражение в товарищеском матче с Ираном (67:70).

«К сожалению, мы потерпели поражение. Мы допустили слишком много промахов — порядка 10 открытых бросков. Соперник же промазал за игру один такой бросок. Нам просто не надо промахиваться из открытых позиций. Но соперник провёл за лето уже семь игр, и было видно, что они лучше сыгранны, чем мы», — приводит слова Лукича ТАСС.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Ирана стал Мохаммадсина Вахеди, набравший 20 очков и совершивший две передачи. 16 очков, пять подборов и две передачи на свой счёт записал Мохаммад Амини. Именно Амини стал автором победного броска, оформив трёхочковый бросок за секунду до конца основного времени.

В составе сборной России 16 очков и четыре передачи на свой счёт записал Александр Щербенёв. 13 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Александра Ганькевича.