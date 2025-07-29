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Лукич объяснил поражение российской баскетбольной сборной от Ирана

Лукич объяснил поражение российской баскетбольной сборной от Ирана
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Главный тренер мужской баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал поражение в товарищеском матче с Ираном (67:70).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
28 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
67 : 70
Иран
Россия: Ганькевич - 13, Емченко - 9, Ухов - 5, Чадов - 2, Беленицкий - 1, Щербенев, Карданахишвили, Темиров, Барашков, Фролов, Квитковских, Хоменко, Зайцев, Огарков
Иран: Вахеди, Машайехи, Амини, Резаейфар, Гиргурян, Махди, Зангенех, Каземи, Агажанпур, Махаммад, Алиакбари, Салар, Махди, Амирхуссейн

«К сожалению, мы потерпели поражение. Мы допустили слишком много промахов — порядка 10 открытых бросков. Соперник же промазал за игру один такой бросок. Нам просто не надо промахиваться из открытых позиций. Но соперник провёл за лето уже семь игр, и было видно, что они лучше сыгранны, чем мы», — приводит слова Лукича ТАСС.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Ирана стал Мохаммадсина Вахеди, набравший 20 очков и совершивший две передачи. 16 очков, пять подборов и две передачи на свой счёт записал Мохаммад Амини. Именно Амини стал автором победного броска, оформив трёхочковый бросок за секунду до конца основного времени.

В составе сборной России 16 очков и четыре передачи на свой счёт записал Александр Щербенёв. 13 очков, четыре подбора и четыре передачи на счету Александра Ганькевича.

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