«Хотели увидеть прекрасный Париж». Касаткин — о своём задержании во Франции

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин рассказал, как его задержали в Париже.

«Я прилетел в Париж с моей невестой Аней, и мы выходили из самолёта в отличном настроении, ожидая как можно скорее увидеть такой прекрасный Париж. Но, выйдя из самолёта, мы увидели полицейских, проверяющих паспорта у всех пассажиров. Мы спокойно подали наши документы, думая, что это формальность.

Как только полиция увидела мой паспорт, меня отвели в сторону, не дав даже попрощаться с Аней. Сразу обыскали, надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались ещё неделю. В полицейском участке меня уведомили, что я задержан по просьбе «другой страны», и поместили в камеру. В ней была только дырка в полу и матрас», — приводит слова Касаткина «Коммерсантъ».

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.