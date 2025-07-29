В Евролиге дали оценку отношениям с НБА на фоне создания новой баскетбольной лиги

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас сообщил, как прошла очередная встреча с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вновь отметив, что Евролига не хочет создания новой баскетбольной организации в Европе.

«Встреча прошла в позитивном ключе. Впервые за многие годы все стороны собрались за одним столом. Мы благодарны ФИБА за то, что они взяли на себя роль посредника и стараются объединить всех на единой платформе. То, что мы услышали, соответствует тому, что уже известно широкой публике: сейчас ведётся этап изучения возможностей, прорабатываются разные варианты развития событий.

Мы выразили свою позицию, которая уже была озвучена публично: мы не считаем, что создание новой лиги принесёт пользу рынку. Тем не менее мы сохраняем открытость к диалогу и готовы к сотрудничеству — вопрос только в том, как и когда это будет происходить.

Мы продолжаем расти и работать над развитием баскетбола в Европе, что, на мой взгляд, выгодно для всех сторон. Следующим шагом станет ещё одна встреча — ориентировочно в сентябре, где, надеюсь, мы сможем углубить обсуждение и более детально проанализировать возможные форматы совместной работы.

Повторюсь: мы не нуждаемся в новой лиге. У нас уже есть отличные результаты, лига развивается, и мы рады продолжать двигаться вперёд совместно с НБА, используя их возможности для развития европейского баскетбола. Мы открыты для сотрудничества», — приводит слова Мотеюнаса портал Basket News.