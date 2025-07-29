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«Одна из худших во Франции». Касаткин — о парижской тюрьме

«Одна из худших во Франции». Касаткин — о парижской тюрьме
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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин прокомментировал парижскую тюрьму, в которой его содержат после ареста в аэропорту.

«Я нахожусь в тюрьме под названием Centre Penitentiaire de Fresnes. Это, конечно, первая тюрьма, которую я видел в реальности. Тюрьма Френ — одна из старейших во Франции. По-моему, условия ужасные. Хотя я уверен, что в мире бывают тюрьмы и похуже. Мне не с чем сравнивать. Однако мне здесь говорят, что именно это учреждение — одно из худших во Франции.

Коротко изложить все условия содержания трудно. Сейчас ко мне в камеру переехал сосед, американский кореец. Он принёс стул, рабочий кабель для телефона и средства для уборки. Благодаря этому мои условия улучшились в последние несколько дней. До этого на протяжении 25 дней в моей камере не было стула. Ел я стоя. Телефон не работал, средств для уборки не было. Жил в полной антисанитарии. Сколько бы я ни писал начальству тюрьмы, нет ни одного ответа или попытки решить эти проблемы. Хорошо, что с появлением моего приятеля условия улучшились.

Кормят в тюрьме два раза в день. Для тела спортсмена этого недостаточно. Питание содержит мало протеина. Даже при ежедневных тренировках поддерживать мышцы тяжело. Я делаю всё возможное и тренируюсь каждый день. Прогулки — раз в день, примерно по полтора часа. Прогулочная зона — просто «коробка» около 10 метров в длину и шести – в ширину. Там есть только скамейка. Медицинское обслуживание мне пока не требовалось. Возможно, оно доступно, но я об этом не знаю.

В общем, если не считать охранников, я не могу жаловаться на обращение французских правоохранительных органов. Понятно, что для меня это большой стресс, однако со мной обращаются как с другими», — приводит слова Касаткина издание «Коммерсантъ».

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